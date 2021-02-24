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Кроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережу

Новость на русском → США, Середа 24 лютого 2021 12:37
Кроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережу Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер вкотре захопила мережу своєю ідеальною фігурою, примірявши новий спокусливий лук. Дівчина вибрала свій улюблений крій речей, який допоміг оголити тіло по максимуму.

У своєму блозі вона виклала одразу кілька знімків з різних ракурсів і просто захопила фанатів.

Кайлі одягла крихітний топ, що оголив живіт, з довгими рукавами і ефектними вирізами. У доповнення до нього йде спідниця також незвичайного крою: асиметрична, з вирізами і високою посадкою.

Кроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережуКроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережуКроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережуКроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережуКроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережуКроп-топ і довга спідниця: Кайлі Дженнер у спокусливому образі підірвала мережуКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До одягу Кайлі підібрала прозорі босоніжки на високому каблуці, трендове кольє у вигляді масивного ланцюжка, безліч кілець, в тому числі ультрамодні пластикові, а також сонцезахисні окуляри.

Окремої уваги заслуговує і манікюр Кайлі. Дівчина часто перша демонструє, який колір і форма нігтів в моді. Цього разу вона зробила варіацію френча з життєрадісними жовтим і рожевим відтінками. Запам'ятовуємо і втілюємо!

Також Кайлі показала і кілька відтінків помади, які точно варто придбати цієї весни.

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