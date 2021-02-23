Идеальная: Кайли Дженнер с ярким макияжем восхитила неземной красотой

Кайли Дженнер показала серию новых фото, на которых представила новинки своей новой линии Kylie Cosmetics. Несколько оттенков помад сделали образ одной из самых богатых девушек планеты просто обворожительным.

Яркие краски в макияже, которые продемонстрировала Кайли, точно будут актуальными предстоящей весной. Вдохновляемся!

Кайли позирует с кирпично-красной, розовой, бежевой и ярко-красной помадой. Макияж глаз она сделала классический: черные стрелки, накладные ресницы. А завершили мейк-ап тщательно прокрашенные брови. Образ девушки дополнила ультрамодные сейчас серьги каффы, а также золотистые серьги-кольца.

Кайли Дженнер с якрим макияжем (фото: instagram.com/kyliejenner)

В подписи звезда сообщила, что она рада объявить о поступлении популярных оттенков. А в ответ получила массу комплиментов: "Удивительная", "Я в восторге", "Ты лучшая", "Красивая", "Идеал", - пишут фанаты, которых у Кайли уже 217 миллионов.

Напомним, именно бренд Kylie Cosmetics принес Дженнер статус самой молодой миллионерши в мире. Сейчас, правда, титул у Кайли забрали, но на количестве поклонников марки это не отразилось.