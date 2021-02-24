UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кроп-топ и длинная юбка: Кайли Дженнер в соблазнительном образе взорвала сеть

Автор: Lite

Кайли Дженнер в который раз восхитила сеть своей идеальной фигурой, примерив новый соблазнительный наряд. Девушка выбрала свой любимый крой вещей, который помог оголить тело по максимуму.

В своем блоге она выложила сразу несколько снимков с разных ракурсов и просто восхитила фанатов.

Кайли надела крошечный топ, который оголил живот, с длинными рукавами и эффектными вырезами. В дополнение к нему идет юбка также необычного кроя: ассиметричная, с вырезами и высокой посадкой.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

К наряду Кайли подобрала прозрачные босоножки на высоком каблуке, трендовое колье в виде массивной цепочки, множество колец, в том числе ультрамодные пластиковые, а также солнцезащитные очки.

Отдельного внимания заслуживает и маникюр Кайли. Девушка часто первая демонстрирует, какой цвет и форма ногтей в моде. В этот раз она сделала вариацию френча с жизнерадостными желтым и розовым оттенками. Запоминаем и воплощаем!

Также Кайли показала и несколько оттенков помады, которые точно стоит приобрести этой весной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины стильмодатрендКайли Дженнер
Читайте также
Идеальная: Кайли Дженнер с ярким макияжем восхитила неземной красотой
44-летняя Риз Уизерспун в цветастом мини-платье покорила стройной фигурой
Прогноз погоды