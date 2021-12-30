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Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють "голі" сукні: топ-10 гарячих образів

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Четвер 30 грудня 2021 20:23
Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють "голі" сукні: топ-10 гарячих образів Зірки в "голих" сукнях (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Прозорі сукні в блискучих каменях вже давно хвилюють модні серця, але в майбутньому сезоні весна-літо 2022 – це справжній хіт. Схожі з'явилися в колекціях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy та інших брендів, впевнено витіснивши "скромні" вбрання.

Багато дизайнерів також створили свої варіації на тему, надихнувшись девізом-чим більше оголеного тіла, тим краще. Цей тренд тут же перехопили знаменитості по всьому світу, вибираючи "голі" сукні для червоних килимових доріжок, концертів, кліпів і світських подій.

Ми зібрали топ-10 зіркових красунь, які обожнюють блищати в прозорих сукнях.

З кожним роком прихильниць "голих" суконь стає все більше. У році, що минає, до лав любительок продемонструвати свою фігуру під найтоншою тканиною приєдналася Зої Кравіц, яка вибрала його для Met Gala, а також Ксенія Мішина – актриса із завидною регулярністю стала влаштовувати відверті зйомки.

А ось Кендалл Дженнер, Ріанна, Дуа Ліпа, Ірина Шейк і Тіна Кароль вже стали справжніми "посланницями" цього тренда. Пропонуємо помилуватися найефектнішими вбраннями і надихнутися на власні стильні експерименти майбутнього літа.

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образів

Зої Кравіц (фото: instagram.com/ysl)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образів

Калі Учис (фото: instagram.com/kaliuchis)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівКсенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівДуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівКсенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівКсенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівКсенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образів

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівMegan Thee Stallion (фото: instagram.com/theestallion)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівІрина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образів

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють &quot;голі&quot; сукні: топ-10 гарячих образівМеган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

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Раніше ми писали, що Каньє Уест вирішив оселитися навпроти Кім Кардашьян, від чого екс-дружина не в захваті.

А ще дивіться, хто зі знаменитих актрис переміг у престижних конкурсах краси.

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