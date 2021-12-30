Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють "голі" сукні: топ-10 гарячих образів

Прозорі сукні в блискучих каменях вже давно хвилюють модні серця, але в майбутньому сезоні весна-літо 2022 – це справжній хіт. Схожі з'явилися в колекціях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy та інших брендів, впевнено витіснивши "скромні" вбрання. Багато дизайнерів також створили свої варіації на тему, надихнувшись девізом-чим більше оголеного тіла, тим краще. Цей тренд тут же перехопили знаменитості по всьому світу, вибираючи "голі" сукні для червоних килимових доріжок, концертів, кліпів і світських подій.

Ми зібрали топ-10 зіркових красунь, які обожнюють блищати в прозорих сукнях.