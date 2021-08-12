Кукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпильках

Эшли Грэм показала несколько фото и видео, чтобы ее наряд можно было изучить во всех ракурсах. Пышнотелая красотка надела ярко-оранжевое платье на тонких бретельках со слегка расклешенной юбкой и внушительным декольте. Дополнили образ золотистые босоножки на высоких шпильках, а также колье-цепочка и серьги-кольца. Волосы ей уложили на косой пробор, завив крупными волнами. В таком образе куклы Барби Эшли выглядела мило и невероятно привлекательно, за что получила массу похвал от поклонников.

Эшли Грэм в новом наряде (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, недавно беременная модель поделилась новыми фото в купальнике и топлес, чтобы показать свой животик во всей красе. Судя по всему, модель станет мамой второй раз уже совсем скоро.