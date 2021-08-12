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Лялька Барбі: вагітна Ешлі Грем вийшла в світ в міні-сукні і на шпильках

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем - велика любителька спокусливого вбрання. І вагітність не може їй перешкодити в цьому.

Для свого нового виходу 33-річна модель підібрала яскраве міні-плаття, чим просто звела шанувальників з розуму.

Ешлі Грем показала кілька фото і відео, щоб її вбрання можна було вивчити у всіх ракурсах. Пишнотіла красуня одягла яскраво-помаранчеву сукню на тонких бретельках зі злегка розкльошеною спідницею і значним декольте. Доповнили образ золотисті босоніжки на високих шпильках, а також кольє-ланцюжок і сережки-кільця. Волосся їй уклали на косий проділ, завивши великими хвилями. У такому образі ляльки Барбі Ешлі виглядала мило і неймовірно привабливо, за що отримала масу похвал від шанувальників.

Ешлі Грем у новому вбранні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, нещодавно вагітна модель поділилася новими фото в купальнику і топлес, щоб показати свій животик у всій красі. Судячи з усього, модель стане мамою вдруге вже зовсім скоро.

Раніше Ешлі показала спокусливий образ на вечір, який склала на основі шовкового піджака і бра.

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