Лялька Барбі: вагітна Ешлі Грем вийшла в світ в міні-сукні і на шпильках

Ешлі Грем показала кілька фото і відео, щоб її вбрання можна було вивчити у всіх ракурсах. Пишнотіла красуня одягла яскраво-помаранчеву сукню на тонких бретельках зі злегка розкльошеною спідницею і значним декольте. Доповнили образ золотисті босоніжки на високих шпильках, а також кольє-ланцюжок і сережки-кільця. Волосся їй уклали на косий проділ, завивши великими хвилями. У такому образі ляльки Барбі Ешлі виглядала мило і неймовірно привабливо, за що отримала масу похвал від шанувальників.

Ешлі Грем у новому вбранні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, нещодавно вагітна модель поділилася новими фото в купальнику і топлес, щоб показати свій животик у всій красі. Судячи з усього, модель стане мамою вдруге вже зовсім скоро.