Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Тренд на мини заполонил подиум в прошлом сезоне и в этом набрал еще больше оборотов. И не только мини, но и микро-юбки, облегающие бедра джинсы, узкие брюки и леггинсы.

Стилист Ксения Господинова в Instagram рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание в новом сезоне.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu и другие бренды показали, что 2022 год серьезно настроен на короткие юбки. Они могут быть яркими, с "металическим" цветом, с интересным акцентом и даже меховые.

⠀ Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova) Рекомендация от стилиста: надевая такую экстравагантную вещь, делайте контрастный верх, например, максимально закрытый и неброский свитер или рубашку. Можно сочетать с ботфортами, сапогами-трубами, грубыми ботинками. Весной — с лоферами на массивной подошве, можно под носок. На примере последних коллекций всемирно известных брендов стилист разобрала трансформации мини в новом сезоне. Так, дизайнеры Yves Saint Laurent предлагают выглядеть броско и ярко. Основные акценты: заниженная талия

металлический финиш

юбки из меха Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova) Подсказки от Miu Miu: микро юбки на заниженной талии

юбки миди на заниженной талии

мини платья

открытый торс Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova) Дизайнеры PRADA сфокусировались на: мини с заниженной талией

ярких моно цветах

коже с эффектом потертости и старины Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)