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Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

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Понедельник 17 января 2022 08:38
Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году Стилист Ксения Господинова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Автор: Ольвия Агаркова

Тренд на мини заполонил подиум в прошлом сезоне и в этом набрал еще больше оборотов. И не только мини, но и микро-юбки, облегающие бедра джинсы, узкие брюки и леггинсы.

Стилист Ксения Господинова в Instagram рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание в новом сезоне.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu и другие бренды показали, что 2022 год серьезно настроен на короткие юбки. Они могут быть яркими, с "металическим" цветом, с интересным акцентом и даже меховые.

Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году
Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендация от стилиста: надевая такую экстравагантную вещь, делайте контрастный верх, например, максимально закрытый и неброский свитер или рубашку.

Можно сочетать с ботфортами, сапогами-трубами, грубыми ботинками. Весной — с лоферами на массивной подошве, можно под носок.

На примере последних коллекций всемирно известных брендов стилист разобрала трансформации мини в новом сезоне.

Так, дизайнеры Yves Saint Laurent предлагают выглядеть броско и ярко. Основные акценты:

  • заниженная талия
  • металлический финиш
  • юбки из меха

Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Подсказки от Miu Miu:

  • микро юбки на заниженной талии
  • юбки миди на заниженной талии
  • мини платья
  • открытый торс

Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Дизайнеры PRADA сфокусировались на:

  • мини с заниженной талией
  • ярких моно цветах
  • коже с эффектом потертости и старины

Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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