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Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

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Понеділок 17 січня 2022 08:38
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році Стиліст Ксенія Господинова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Автор: Ольвія Агаркова

Тренд на міні заполонив подіум в минулому сезоні і в цьому набрав ще більше обертів. І не тільки міні, але і мікро-спідниці, облягаючі стегна джинси, вузькі штани і легінси.

Стиліст Ксенія Господинова в Instagram розповіла, на які спідниці варто звернути увагу в новому сезоні.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu та інші бренди показали, що 2022 рік серйозно налаштований на короткі спідниці. Вони можуть бути яскравими, з "металевим" кольором, з цікавим акцентом і навіть хутряні.

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендація від стиліста: надягаючи таку екстравагантну річ, робіть контрастний верх, наприклад, максимально закритий і непомітний светр або сорочку.

Можна поєднувати з ботфортами, чобітьми-трубами, грубими черевиками. Навесні - з лоферами на масивній підошві, можна під шкарпетки.

На прикладі останніх колекцій всесвітньо відомих брендів стиліст розібрала трансформації міні в новому сезоні.

Так, дизайнери Yves Saint Laurent пропонують виглядати помітно і яскраво. Основні акценти:

  • занижена талія
  • металевий фініш
  • спідниці з хутра

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Підказки від Miu Miu:

  • мікро спідниці на заниженій талії
  • спідниці міді на заниженій талії
  • міні сукні
  • відкритий торс

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Дизайнери PRADA сфокусувалися на:

  • міні із заниженою талією
  • яскравих моно кольорах
  • шкірі з ефектом потертості і старовини

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, що раніше стиліст Аліна Некипіла розповіла, що варто купити на зимовому розпродажі і як скласти грамотну базу для холодної пори року.

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