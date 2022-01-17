Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Тренд на міні заполонив подіум в минулому сезоні і в цьому набрав ще більше обертів. І не тільки міні, але і мікро-спідниці, облягаючі стегна джинси, вузькі штани і легінси.

Стиліст Ксенія Господинова в Instagram розповіла, на які спідниці варто звернути увагу в новому сезоні.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu та інші бренди показали, що 2022 рік серйозно налаштований на короткі спідниці. Вони можуть бути яскравими, з "металевим" кольором, з цікавим акцентом і навіть хутряні.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova) Рекомендація від стиліста: надягаючи таку екстравагантну річ, робіть контрастний верх, наприклад, максимально закритий і непомітний светр або сорочку. Можна поєднувати з ботфортами, чобітьми-трубами, грубими черевиками. Навесні - з лоферами на масивній підошві, можна під шкарпетки. На прикладі останніх колекцій всесвітньо відомих брендів стиліст розібрала трансформації міні в новому сезоні. Так, дизайнери Yves Saint Laurent пропонують виглядати помітно і яскраво. Основні акценти: занижена талія

металевий фініш

спідниці з хутра Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova) Підказки від Miu Miu: мікро спідниці на заниженій талії

спідниці міді на заниженій талії

міні сукні

відкритий торс Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova) Дизайнери PRADA сфокусувалися на: міні із заниженою талією

яскравих моно кольорах

шкірі з ефектом потертості і старовини Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)