Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році
Тренд на міні заполонив подіум в минулому сезоні і в цьому набрав ще більше обертів. І не тільки міні, але і мікро-спідниці, облягаючі стегна джинси, вузькі штани і легінси.
Стиліст Ксенія Господинова в Instagram розповіла, на які спідниці варто звернути увагу в новому сезоні.
Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu та інші бренди показали, що 2022 рік серйозно налаштований на короткі спідниці. Вони можуть бути яскравими, з "металевим" кольором, з цікавим акцентом і навіть хутряні.
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Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Рекомендація від стиліста: надягаючи таку екстравагантну річ, робіть контрастний верх, наприклад, максимально закритий і непомітний светр або сорочку.
Можна поєднувати з ботфортами, чобітьми-трубами, грубими черевиками. Навесні - з лоферами на масивній підошві, можна під шкарпетки.
На прикладі останніх колекцій всесвітньо відомих брендів стиліст розібрала трансформації міні в новому сезоні.
Так, дизайнери Yves Saint Laurent пропонують виглядати помітно і яскраво. Основні акценти:
- занижена талія
- металевий фініш
- спідниці з хутра
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Підказки від Miu Miu:
- мікро спідниці на заниженій талії
- спідниці міді на заниженій талії
- міні сукні
- відкритий торс
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Дизайнери PRADA сфокусувалися на:
- міні із заниженою талією
- яскравих моно кольорах
- шкірі з ефектом потертості і старовини
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
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