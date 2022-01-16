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Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Новина українською →
Воскресенье 16 января 2022 08:38
Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стартует сезон зимних распродаж, а это значит, что пора запастись вещами впрок и успеть купить понравившиеся луки, ведь впереди еще пару месяцев холодов. На какие аутфиты стоит обратить внимание, чтобы не потратить лишнего, поддавшись искушению?

Стилист Алина Некипелая опубликовала в Instagram универсальный чек-лист одежды для зимнего гардероба, опираясь на который, вы можете легко собрать себе небольшой набор вещей с большим количеством комплектов.

Учитываем:

  • свою палитру цветов
  • свои фасоны, которые красиво преподнесут ваши формы
  • то впечатление, которое хотим произвести
  • свою стилистику

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С чего начать подбор?

1. С низов: брюки, джинсы, юбки. Выбирайте разные фасоны и цвета, чтобы вещи не повторялись и было разнообразие образов. Можно взять несколько пар джинсов. Актуальные модели: мом, палаццо, прямой крой.

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

2. Дополняем вторым слоем. К низам выбираем блузки, рубашки, футболки, топы. На 1 низ должно быть как минимум 2-4 верха, если выбрали 3 низа, то 6-12 блузок, рубашек и т.д.

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

3. Завершающие вещи. Это кардиганы, жакеты в свободном кэжуал стиле, чтобы можно было носить и с джинсами, и юбками, и платьями. Не забудьте о всегда актуальном теплом трикотаже.

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

4. Возьмите пару платьев для повседневных образов, которые можно будет носить с рубашками, блузками, кардиганами, пиджаками.

Must have зимних распродаж: стилист составила универсальную базу для холодного времени года
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Вот так легко можно собрать себе современный и рациональный гардероб, который вы сможете носить каждый день и быть довольной своими новыми образами.

Напомним, что ранее стилист Мария Московцева составила чек-лист самых модных сумок 2022.

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