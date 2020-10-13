Куртка-оверсайз и яркие кроссовки: Эмили Ратаковски показала стильный образ на каждый день

Эмили Ратаковски – признанная икона стиля, которая выглядит роскошно как на красных дорожках и в съемках, так и в повседневной жизни. Последнее модель и бизнесвумен продемонстрировала несколько часов назад.

Девушка в компании своего парня отправилась на прогулку в лес, поделившись кадрами в своем Instagram-блоге. В сториз Эмили показала еще несколько кадров с прогулки, дав себя хорошенько рассмотреть. А также запостила несколько фото живописной местности, куда она отправилась.

Эмили любит оверсайз (фото: instagram.com/emrata)

Одежду она выбрала соответствующую, отдав предпочтение комфортным вещам и фасонам. На Эмили надета объемная стеганая куртка синего цвета The North Face, облегающие черные легинсы, а также белые массивные кроссовки с яркими зелеными вставками. К слову, их Ратаковски решила обуть вместе с высокими красными носками. Такую контрастную деталь часто добавляют в свои образы в последнее время многие фешн-блогеры и модели.

Эмили в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Завершает аутфит Эмили защитный шлем. По всей видимости, компания каталась на мотоциклах. Девушка также не забыла про легкий макияж и укладку – свои шелковистые волосы она выровняла утюжком. Выглядела Эмили как всегда стильно и необычно, за что получила массу комплиментов от фанатов. Также многие из них похвалили Ратаковски за использование шлема.

Ранее мы писали, что Эмили продемонстрировала стильный аутфит, выбрав платье с трендовым принтом.