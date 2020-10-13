Куртка-оверсайз і яскраві кросівки: Емілі Ратаковскі показала стильний образ на кожен день

Емілі Ратаковскі – визнана ікона стилю, яка виглядає чудово як на червоних доріжках і в зйомках, так і в повсякденному житті. Останнє модель і бізнесвумен продемонструвала кілька годин тому.

Дівчина в компанії свого хлопця вирушила на прогулянку в ліс, поділившись кадрами у своєму Instagram-блозі. У сторіз Емілі показала ще кілька кадрів з прогулянки, давши себе гарненько розглянути. А також запостила кілька фото мальовничої місцевості, куди вона вирушила.

Емілі любить оверсайз (фото: instagram.com/emrata)

Одяг вона обрала відповідний, віддавши перевагу комфортним речам і фасонам. На Емілі одягнута об'ємна стьобана куртка синього кольору The North Face, облягаючі чорні легінси, а також білі масивні кросівки з яскравими зеленими вставками. До речі, їх Ратаковскі вирішила взути разом з високими червоними шкарпетками. Таку контрастну деталь часто додають у свої образи останнім часом багато фешн-блогерів і моделей.

Емілі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Завершує аутфіт Емілі захисний шолом. Скоріше за все, компанія каталася на мотоциклах. Дівчина також не забула про легкий макіяж і укладку – своє шовковисте волосся вона вирівняла праскою. Виглядала Емілі як завжди стильно і незвично, за що отримала масу компліментів від фанатів. Також багато з них похвалили Ратаковскі за використання шолома.

Раніше ми писали, що Емілі продемонструвала стильний аутфіт, вибравши сукню з трендовим принтом.