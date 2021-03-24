Куртка-оверсайз и трендовые брюки: Тина Кунаки показала стильный образ на каждый день

Тина появилась в образе, в котором с трудом можно узнать популярную в сети модель и жену Венсана Касселя. Тем не менее, комфортный и стильный, он незаменим для весенних прохладных дней.

Тина Кунаки в объективе брата (фото: instagram.com/tinakunakey)

Спортивный ансамбль составили стеганая курточка черного цвета, словно на пару размеров больше, светлые трикотажные брюки, которые уже который сезон в тренде, а также белые кеды. Свои курчавые пышные волосы она заплела в косички и собрала их в высокий хвост.

Тина и Закари (фото: instagram.com/zakarikunakey)

Тина идет по залитой солнцем улице, активно отвечая кому-то в телефоне. Что ж, даже на досуге модель не перестает заниматься бизнесом. Снимок сделал любимый брат модели Закари, которого ранее в сети отшибочно считали ухажером модели.