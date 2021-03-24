UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Куртка-оверсайз и трендовые брюки: Тина Кунаки показала стильный образ на каждый день

Автор: Lite

Тина Кунаки - знаменитая модель, которая также увлекается созданием одежды. Поэтому ее образы для выходов в свет всегда впечатляют.

Новый из них появился в блоге звезды - в исезающих сториз Instagram.

Тина появилась в образе, в котором с трудом можно узнать популярную в сети модель и жену Венсана Касселя. Тем не менее, комфортный и стильный, он незаменим для весенних прохладных дней.

Тина Кунаки в объективе брата (фото: instagram.com/tinakunakey)

Спортивный ансамбль составили стеганая курточка черного цвета, словно на пару размеров больше, светлые трикотажные брюки, которые уже который сезон в тренде, а также белые кеды. Свои курчавые пышные волосы она заплела в косички и собрала их в высокий хвост.

Тина и Закари (фото: instagram.com/zakarikunakey)

Тина идет по залитой солнцем улице, активно отвечая кому-то в телефоне. Что ж, даже на досуге модель не перестает заниматься бизнесом. Снимок сделал любимый брат модели Закари, которого ранее в сети отшибочно считали ухажером модели.

Напомним, также недавно Тина показала образ в деловом стиле, который подойдет для офисных встреч и онлайн-переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины стильмодамодельтрендТина КунакиВенсан Кассель
Читайте также
Она идеальна: Кендалл Дженнер в топе и велосипедках покорила спортивной фигурой
Без макияжа и фильтров: 47-летняя Хайди Клум поразила молодостью на фото с 16-летней дочерью
Прогноз погоды