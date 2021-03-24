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Куртка-оверсайз і трендові штани: Тіна Кунаки показала стильний образ на кожен день

Автор: Lite

Тіна Кунаки - знаменита модель, яка також захоплюється створенням одягу. Тому її образи для виходів у світ завжди вражають.

Новий з них з'явився в блозі зірки - исезающих сториз Instagram.

Тіна з'явилася в образі, в якому важко впізнати популярну в мережі модель і дружину Венсана Касселя. Тим не менш, комфортний і стильний, він незамінний для весняних прохолодних днів.

Тіна Кунаки в об'єктиві брата (фото: instagram.com/tinakunakey)

Спортивний ансамбль склали стьобана курточка чорного кольору, немов на пару розмірів більше, світлі трикотажні брюки, що вже котрий сезон в тренді, а також білі кеди. Свої кучеряві пишне волосся вона заплела в коси і зібрала їх у високий хвіст.

Тіна і Закарі (фото: instagram.com/zakarikunakey)

Тіна йде по залитій сонцем вулиці, активно відповідаючи комусь в телефоні. Що ж, навіть на дозвіллі модель не перестає займатися бізнесом. Знімок зробив улюблений брат моделі Закарі, якого раніше в мережі отшибочно вважали залицяльником моделі.

Нагадаємо, нещодавно Тіна показала образ у діловому стіле, який підійде для офісних зустрічей та переговорів.

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Новини України стильмодамодельтрендТина КунакиВенсан Кассель
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