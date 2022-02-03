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Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра

Автор: Татьяна Турчаникова

Видеоприложение TikTok превратился в настоящего "диктатора" модных тенденций. Что это значит? Что завтра мы будем носить то, что сегодня покажут фешн-блогеры из приложения.

Например, в модные тенденции из TikTok уже попали "авангардный апокалипсис", new Space Age, балаклавы, Gen Z-стайл, юбки вместо брюк, оперные перчатки и перья, в общем-то, чего только тут не встретишь!

Что такое кутюр TikTok? Это своего рода способ описать слияние тенденций, которые материализуются в сервисе, говорит vox.com.

Тут собрались подростки, экспериментирующие с одеждой, на которую они сэкономили, пожилые люди, переосмысливающие субкультурные стили своей юности, профессиональные и любительские наблюдатели за тенденциями, объединяющие эстетические подсказки в единую теорию того, что будет дальше.

Вместе, с помощью усиленного алгоритма TikTok, который распространяет вирусный контент миллионам пользователей в течение нескольких часов или дней, эти видеоролики формируют то, что основная культура считает стильным, что, следовательно, может повлиять на то, что мы сами решаем носить.

@brittany.xavier

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Так что моду TikTok можно смело считать логическим следующим этапом того, как социальные сети всегда влияли на одежду.

На протяжении 2010-х Instagram стал де-факто способом обмена личным стилем и повседневными нарядами, настолько, что сама платформа влияла на тенденции покупок, то, какой макияж мы носили, и какие процедуры пластической хирургии были в моде. В то время как Tumblr и Pinterest были инструментами для поиска вдохновения для определения и изучения личной эстетики, Instagram был предназначен для ее воплощения.

@young_emperors Treasure hunt #Swarovski #IgniteYourDreams #diamondsareagirlsbestfriend #FashionIndustry #foryou #fyp Diamonds Are A Girl's Best Friend - Marilyn Monroe

Однако TikTok сочетает в себе и то, и другое в одном приложении: персонализированная страница – это одновременно и ворота для изучения стилей других людей на основе того, что, по мнению алгоритма, вам может понравиться, и способ смешивать эти стили с помощью простых инструментов.

@young_emperors Accessories are the main character @TheDoubleF #TheDoubleF #aespa #fyp #foryou #genderless Savage - aespa

Если TikTok чувствует, что вы вообще интересуетесь модой, он становится самым современным источником вдохновения и анализа в Интернете – гораздо более актуальным, чем Pinterest, который страдает от повторяемости и монотонности, и Instagram, который слишком часто определяются людьми, которых вы уже знаете.

@seldery thanku linmick ily #fyp #xycbca Whatta Man (feat. En Vogue) [EP Version] - Salt 'N' Pepa

Ни у одной возрастной группы никогда не было столько исторических знаний о моде и первоисточников, сколько у молодых людей сегодня, при этом все последние двадцать лет задокументированы в Интернете.

@camilacoelho 1 or 2? @revolve #RevolveSki #moda Big Energy - Latto

"Благодаря процветающему дискурсу о моде в TikTok, Instagram и Twitter комментаторы миллениалов и поколения Z делают уличную сцену историей".

@aimeesong #tiktokfashionmonth #streetstyle #millenialsontiktok Street Fashion Game - JVLES

Раньше стилисты посоветовали забыть про угги и присмотреться к этим стильным бутсам, их выбирают знаменитости.

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