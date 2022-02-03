Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра

Разом, за допомогою посиленого алгоритму TikTok, який поширює вірусний контент мільйонам користувачів протягом декількох годин або днів, ці відеоролики формують те, що основна культура вважає стильним, що, отже, може вплинути на те, що ми самі вирішуємо носити.

Тож моду TikTok можна сміливо вважати логічним наступним етапом того, як соціальні мережі завжди впливали на виір одягу.

Протягом 2010-х Instagram став де-факто способом обміну особистим стилем і повсякденними нарядами, настільки, що сама платформа впливала на тенденції покупок, те, який макіяж ми носили і які процедури пластичної хірургії були в моді. Хоча Tumblr і Pinterest були інструментами для пошуку натхнення для визначення та вивчення особистої естетики, Instagram був призначений для її втілення.

Тим не менш, TikTok поєднує в собі обидва в одному додатку: персоналізована сторінка – це одночасно і ворота для вивчення стилів інших людей на основі того, що, на думку алгоритму, вам може сподобатися, і спосіб змішувати ці стилі за допомогою простих інструментів.

Якщо TikTok відчуває, що ви взагалі зацікавлені в моді, це стає найсучаснішим джерелом натхнення та аналізу в Інтернеті, набагато більш актуальним, ніж Pinterest, який страждає від повторюваності та одноманітності, а також Instagram, який занадто часто визначається людьми, яких ви вже знаєте.

У жодної вікової групи ніколи не було стільки історичних знань про моду і першоджерел, скільки у молодих людей сьогодні, при цьому всі останні двадцять років задокументовані в Інтернеті.

"Завдяки процвітаючому дискурсу про моду в TikTok, Instagram і Twitter коментатори міленіалів і покоління Z роблять вуличну сцену історією".