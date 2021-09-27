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Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

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Понедельник 27 сентября 2021 13:32
Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Какие кольца, цепочки, браслеты, серьги купить, чтобы проносить не один год и чтобы они сочетались с любой одеждой? Главный совет стилиста-имиджмейкера Алины Некипелой в выборе украшений на каждый день - простой, лаконичный дизайн, но с изюминкой.

На своей странице в Instagram она разобрала актуальные модели и стили в украшениях.

Минималистичные украшения

Маленькие, аккуратные цепочки, деликатные сережки и простые кольца без излишеств. Такие украшения легко подходят к разным стилям одежды и точно не смогут надоесть.

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Cерьги-кольца

Классическая круглая форма сережек. Также, как и дизайн. Серьги-кольца могут быть простыми, ребристыми или выполненными с добавлением других интересных деталей.

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Серьги-гвоздики

Классика, которая никогда не устареет! Идеально подойдут как на каждый день, так и для вечернего выхода. "Нарядность" украшения можно регулировать при помощи величины камня в гвоздике.

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Украшения с узлами

Узлы могут быть как маленькие, так и большие. Но, в любом случае, эта фишка не скоро выйдет из моды. Поэтому смело покупай кольца, сережки и цепочки с узелками!

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Жемчужные украшения

Искусственный и состаренный, обработанный и необработанный, новый и винтажный... Все это — жемчуг! Носите его как на шее, так и на сережках, кольцах и браслетах. Жемчужные украшения всегда в тренде! Со временем меняются только формы и вариации.

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Биколор

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Фаланговые кольца

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Многослойность

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Цепи

Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый деньИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, ранее стилист показала самые модные головные уборы этой осени и зимы.

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