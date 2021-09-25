Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы
Осень уже вступила в свои права, и тема теплых аксессуаров для головы становится актуальной, как никогда. Модный гардероб холодного сезона невозможно представить без головных уборов. Каким же стоит отдать предпочтение?
Стилист Екатерина Матвеева рассказала в Instagram, какие головные уборы будут в тренде осенью-зимой 2021/2022.
Шапки-бини
Популярны уже не первый сезон, моя самая любимая модель
Балаклавы
Канье Уэста нам с вами не переплюнуть
Косынки
Популярны уже второй сезон. Особенно хороши, когда жалко портить причёску
Береты
Маленькая деталь, но обладает своей магией - вуаля! и мы по ощущениям в Париже, и закрытые границы не помеха
Бейсболки
Если вам еще не надоели (мне лично уже очень), то осенью можно помодничать. Берегите уши!
Головные уборы из искусственного меха
Тренд на эко с каждым годом набирает обороты, этот сезон не исключение
Шапки-ушанки
Очень функционально, тепло и уютно.
Иллюстративное фото (instagram.com/katherine_mva)
Помним: шапка - венец образа, не пренебрегаем этой важной деталью!
Напомним, ранее стилист назвала 6 идеальных цветовых сочетаний в одежде осенью 2021.