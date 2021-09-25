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Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

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Суббота 25 сентября 2021 09:54
Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Осень уже вступила в свои права, и тема теплых аксессуаров для головы становится актуальной, как никогда. Модный гардероб холодного сезона невозможно представить без головных уборов. Каким же стоит отдать предпочтение?

Стилист Екатерина Матвеева рассказала в Instagram, какие головные уборы будут в тренде осенью-зимой 2021/2022.

Шапки-бини

Популярны уже не первый сезон, моя самая любимая модель

Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимыУтепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

Балаклавы

Канье Уэста нам с вами не переплюнуть

Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

Косынки

Популярны уже второй сезон. Особенно хороши, когда жалко портить причёску

Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

Береты

Маленькая деталь, но обладает своей магией - вуаля! и мы по ощущениям в Париже, и закрытые границы не помеха

Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

Бейсболки

Если вам еще не надоели (мне лично уже очень), то осенью можно помодничать. Берегите уши!

Головные уборы из искусственного меха

Тренд на эко с каждым годом набирает обороты, этот сезон не исключение

Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

Шапки-ушанки

Очень функционально, тепло и уютно.

Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы
Иллюстративное фото (instagram.com/katherine_mva)

Помним: шапка - венец образа, не пренебрегаем этой важной деталью!

Напомним, ранее стилист назвала 6 идеальных цветовых сочетаний в одежде осенью 2021.

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