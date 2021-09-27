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Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

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Понеділок 27 вересня 2021 13:32
Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Які кільця, ланцюжки, браслети, сережки купити, щоб проносити не один рік і щоб вони поєднувалися з будь-яким одягом? Головна порада стиліста-іміджмейкера Аліни Некипілої у виборі прикрас на кожен день - простий, лаконічний дизайн, але з родзинкою.

На своїй сторінці в Instagram вона розібрала актуальні моделі і стилі в прикрасах.

Мінімалістичні прикраси

Маленькі, акуратні ланцюжки, делікатні сережки і прості кільця без надмірностей. Такі прикраси легко підходять до різних стилів одягу і точно не зможуть набриднути.

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Сережки-кільця

Класична кругла форма сережок. Також, як і дизайн. Сережки-кільця можуть бути простими, ребристими або виконаними з додаванням інших цікавих деталей.

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Сережки-цвяшки

Класика, яка ніколи не застаріє! Ідеально підійдуть як на кожен день, так і для вечірнього виходу. "Ошатність" прикраси можна регулювати за допомогою величини каменю в цвяшку.

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Прикраси з вузлами

Вузли можуть бути як маленькі, так і великі. Але, в будь-якому випадку, ця фішка не скоро вийде з моди. Тому сміливо купуй каблучки, сережки та ланцюжки з вузликами!

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Перлинні прикраси

Штучні і зістарені, оброблені і необроблені, нові і вінтажні... Все це - перли! Носіть їх як на шиї, так і на сережках, кільцях і браслетах. Перлинні прикраси завжди в тренді! З часом змінюються тільки форми і варіації.

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Біколор

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Фалангові кільця

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Багатошаровість

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Ланцюги

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен деньІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше стиліст показала наймодніші головні убори цієї осені та зими.

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