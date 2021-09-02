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Лаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в США

Новина українською →
США, Четверг 02 сентября 2021 11:58
Лаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в США Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: RBC.UA

Елена Зеленская, которая на днях с мужем - президентом Украины Владимиром Зеленским - отправилась в США, посетила очередное мероприятие. Первая леди пообщалась с женщинами-лидерами на митинге Power women.

Свои впечатления Елена описала в личном блоге.

"Как дальше формировать работу международной платформы, основанной на Киевском саммите первых леди и джентльменов? Какой функционал первой леди существует в мире? Как конкретно меняется жизнь граждан и гражданок нашей страны каждый день? Эти и многие другие вопросы нам удалось поднять на встрече Power women, участницей которой мне посчастливилось стать. Каждая из женщин, истории успеха которых я сегодня услышала, заслуживает уважения. Успеха, полного также и вызовов, с которыми все они блестяще справились", - написала Елена и перечислила имена участниц.

Лаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в СШАЛаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в СШАЛаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в СШАЛаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в США

Лаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в СШАЛаконично и стильно: Елена Зеленская восхитила новым безупречным образом на встрече в СШАЕлена Зеленская на встрече (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для этой встречи первая леди вновь выбрала черный костюм от украинского бренда, который составили классический пиджак и юбка миди. Необычным образ делали детали: пояс на талии уравновесил пропорции фигуры, а белый ворот удачно разбавил total black лук. К слову, этот прием сегодня один из самых модных, берем на заметку! Обувь первая леди выбрала также классическую - туфли-лодочки.

Прекрасным завершением образа стали укладка на косой пробор с легкими волнами, а также макияж в нейтральных коричневых тонах. Из аксессуаров жена Владимира Зеленского предпочла минималистичные серьги-пусеты.

Ранее Елена Зеленская вышла в свет в элегантном платье с кейпом.

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