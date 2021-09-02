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Лаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в США

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США, Четвер 02 вересня 2021 11:58
Лаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в США Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: RBC.UA

Олена Зеленська, яка днями з чоловіком - президентом України Володимиром Зеленським - вирушила до США, відвідала черговий захід. Перша леді поспілкувалася з жінками-лідерами на мітингу Power women.

Свої враження Олена описала в особистому блозі.

"Як далі формувати роботу міжнародної платформи, заснованої на Київському саміті перших леді і джентльменів? Який функціонал першої леді існує в світі? Як конкретно змінюється життя громадян і громадянок нашої країни кожен день? Ці та багато інших питань нам вдалося підняти на зустрічі Power women, учасницею якої мені пощастило стати. Кожна з жінок, історії успіху яких я сьогодні почула, заслуговує на повагу. Успіху, повного також і викликів, з якими всі вони блискуче впоралися", - написала Олена і перерахувала імена учасниць.

Лаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в СШАЛаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в СШАЛаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в СШАЛаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в США

Лаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в СШАЛаконічно і стильно: Олена Зеленська захопила новим бездоганним образом на зустрічі в СШАОлена Зеленська на зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для цієї зустрічі перша леді знову вибрала чорний костюм від українського бренду, який склали класичний піджак і спідниця міді. Незвичайним образ робили деталі: пояс на талії врівноважив пропорції фігури, а білий воріт вдало розбавив total black лук. До слова, цей прийом сьогодні один з наймодніших, беремо на замітку! Взуття перша леді вибрала також класичне - туфлі-човники.

Прекрасним завершенням образу стали укладка на косий проділ з легкими хвилями, а також макіяж в нейтральних коричневих тонах. З аксесуарів дружина Володимира Зеленського віддала перевагу мінімалістичним сережкам-пусетам.

Раніше Олена Зеленська вийшла у світ в елегантній сукні з кейпом.

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