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Лаконично и стильно: Эшли Грэм в роскошном образе на выход взорвала сеть

Автор: Lite

Эшли Грэм обожает роскошные вечерние образы. Несколько часов назад на ее странице появился новый из них.

Девушка запостила фото в новом луке для съемок, который подчеркнул ее роскошное тело.

Эшли Грэм позирует в черном топе на тонких бретельках, а также черных классических брюках. Такой наряд сделал пышное тело модели plus size зрительно значительно более стройным. Хотя девушка и без того скинула несколько лишних кило накануне летнего сезона. Стоит отметить и лаконичность образа, что сделало Эшли стильной и элегантной. Безупречно для светского выхода!

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Дополнили образ 33-летней супермодели золотые украшения, макияж в приглушенных коричневых оттенках и гладкая укладка с выпущенными у лица прядями.

"Эти волосы такие классные", "Атмосфера безупречная, 10/10 сияния, как всегда!", "Такая красивая", "Ты сияешь, и я просто влюблен в это", "Что за красота!", - пишут ей фолловеры. Также многие отметили прекрасные вокальные данные модели, предложив Эшли срочно записать альбом.

Напомним, ранее Эшли похвасталась своей подтянутой фигурой.

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