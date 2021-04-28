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Лаконічно і стильно: Ешлі Грем в розкішному образі на вихід підірвала мережу

Автор: Lite

Ешлі Грем обожнює розкішні вечірні образи. Кілька годин тому на її сторінці з'явився новий з них.

Дівчина запостила фото у новому луці для зйомок, який підкреслив її розкішне тіло.

Ешлі Грем позує в чорному топі на тонких бретельках, а також чорних класичних брюках. Таке вбрання зробило пишне тіло моделі plus size візуально значно стрункішим. Хоча дівчина і без того скинула кілька зайвих кіло напередодні літнього сезону. Варто відзначити і лаконічність образу, що зробило Ешлі стильною і елегантною. Бездоганно для світського виходу!

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Доповнили образ 33-річної супермоделі золоті прикраси, макіяж в приглушених коричневих відтінках і гладка укладка з випущеними у лиця пасмами.

"Це волосся таке класне", "Атмосфера бездоганна, 10/10 сяйва, як завжди!", "Така красива", "Ти сяєш, і я просто закоханий в це", "Що за краса!", - пишуть їй фоловери. Також багато з них відзначили прекрасні вокальні дані моделі, запропонувавши Ешлі терміново записати альбом.

Нагадаємо, раніше Ешлі похвалилася своєю підтягнутою фігурою.

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