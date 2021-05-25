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Лаконичные формы, прозрачные вставки: стилист рассказала, какое белье в тренде в 2021

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Вторник 25 мая 2021 11:07
Лаконичные формы, прозрачные вставки: стилист рассказала, какое белье в тренде в 2021 Мода на белье тоже существует (фото: instagram.com/victoriassecret)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие даже не догадываются, но на белье тоже есть мода! Так, в этом сезоне стоит выбирать лаконичные модели с прозрачными вставками.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Настя Хохлова.

Какие модели белья будут в тренде этим летом:

  • Воздушное кружево ⠀

Легкие, нежные ниточки кружева, обрамляющие белье, - для романтичных девушек, ценящих утонченность! Сегодня такие комплекты чаше всего прозрачные или полупрозрачные.

Лаконичные формы, прозрачные вставки: стилист рассказала, какое белье в тренде в 2021

Воздушные модели летом 2021 будут на волне (фото: instagram.com/victoriassecret)

    • Линии

    Резинки, лямки там, где обычно их нет. Эти детали делают комплект дерзким и сексуальным!

    Лаконичные формы, прозрачные вставки: стилист рассказала, какое белье в тренде в 2021

    Лаконичные модели - в тренде (фото: instagram.com/victoriassecret)

    • Прозрачные вставки ⠀

    Мода на прозрачное в одежде и белье не первый сезон с нами. Можно выбрать полностью прозрачный комплект или небольшие вставки.

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    • Лаконичность

    Простота - тоже в моде. Лаконичные одноцветные комплекты с идеальной посадкой - признак хорошего вкуса.

    Лаконичные формы, прозрачные вставки: стилист рассказала, какое белье в тренде в 2021

    Простота - признак вкуса (фото: instagram.com/victoriassecret)

      • Яркость ⠀

      В 2021 существует тренд на акценты в зоне груди и даже виднеющиеся яркие чашечки от бюстгальтера. Перенимать этот тренд или нет - дело каждого, а броские бельевые комплекты в любом случае поднимут вам настроение!

      • Спорт

      Удобные бра, пришедшие к нам с модой на одежду с мужского плеча, не сдают своих позиций.

      Напомним, стилист рассказала, как носить серый цвет, который будет популярным в этом году.

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