Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона
Если в магазине вы обнаружили, что цвета самой стильной одежды вам категорически не нравятся и не идут, стоит просто не покупать ее. Тем более что всегда можно выбрать базовый серый - он идет почти всем, а также будет на пике популярности этим летом и вообще целый год.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Не носите неподходящие цвета! Особенно - в портретной зоне. Носите серый. Он снова набирает актуальность. Не менее базовый, максимально комфортный в комбинаторике.
Правильный оттенок серого проще подобрать девушкам холодных цветотипов внешности. А девушкам теплых цветотипов можно подобрать теплый серый оттенок.
Как носить: эффектные цветовые сочетания с серым.
- Серый отлично сочетается с белым и смотрится красиво на загорелой коже.
- Выбирайте черные аксессуары, обувь и сумки - такое сочетание выглядит ярко.
- Вариант на август-сентябрь - когда станет прохладно.
- Серый отлично смотрится с красным и его оттенками.
- Серый и синие вставки - еще один отличный вариант. Также присмотритесь к сочетанию серого с цветом металлик.
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- Вариант, чтобы не скучать!
Как носить серый цвет (фото: instagram.com/tatvolkova)
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