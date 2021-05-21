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Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

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Пятница 21 мая 2021 16:37
Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
Автор: Татьяна Турчаникова

Если в магазине вы обнаружили, что цвета самой стильной одежды вам категорически не нравятся и не идут, стоит просто не покупать ее. Тем более что всегда можно выбрать базовый серый - он идет почти всем, а также будет на пике популярности этим летом и вообще целый год.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Не носите неподходящие цвета! Особенно - в портретной зоне. Носите серый. Он снова набирает актуальность. Не менее базовый, максимально комфортный в комбинаторике.

Правильный оттенок серого проще подобрать девушкам холодных цветотипов внешности. А девушкам теплых цветотипов можно подобрать теплый серый оттенок.

Как носить: эффектные цветовые сочетания с серым.

  • Серый отлично сочетается с белым и смотрится красиво на загорелой коже.

Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

  • Выбирайте черные аксессуары, обувь и сумки - такое сочетание выглядит ярко.

Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

  • Вариант на август-сентябрь - когда станет прохладно.

Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

  • Серый отлично смотрится с красным и его оттенками.

Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

  • Серый и синие вставки - еще один отличный вариант. Также присмотритесь к сочетанию серого с цветом металлик.

​​​​​​​Триумфальное возвращение: стилист рассказала, какие балетки выбрать на лето 2021​​​​​​​Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

  • Вариант, чтобы не скучать!

Базовый серый идет всем: стилист показала, как носить главный оттенок сезона

Как носить серый цвет (фото: instagram.com/tatvolkova)

    Также читайте, какую обувь выбрать на лето, чтобы оставаться в тренде.

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