Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

Считается, что стиль бохо пришел к нам из Чехии вместе с цыганами. Bohemiens - выходцы из Богемии, бродячие артисты и цыгане-кочевники.

Именно они принесли манеру ярко и причудливо одеваться во Францию. Там они подружились с начинающими и бедными писателями, художниками и актерами. И пошло-поехало.

Но бохо - это не только и не столько про одежду. Это про самовыражение и про посыл миру. Именно поэтому, когда мы видим девушку-бохо, сразу понятно - творческий человек. Художница, наверное?

Сегодня бохо смело сочетает вещи, которые не могут ужиться ни в одном другом стиле.

Как одеться в бохо-стиле

1. Выбирайте яркие бохо-аксессуары, платки и шляпы, массивные украшения.

2. На каждый день выбирайте отдельные элементы этого стиля, не обязательно наряжаться в бохо с ног до головы.

3. Бисер, кожа, натуральные камни - неизменные спутники бохо-стиля.

4. Также отлично смотрится в лених нарядах микс фанк.

5. И, наконец, если хочется нарядиться в бохо-стиле, тут непременно нужны многослойность и / или рюши с воланами.

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Как нарядиться в бохо-стиле (фото: instagram.com/ya_zoya_)