Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

Бохо-шик: да или нет? Какие картинки возникают у вас в голове при этих словах? Правильно, летящие платья, множество слоев, рюшей, воланов и макраме!
Этот стиль уже не первый сезон радует своим разнообразием. А самые смелые продолжают наряжаться в яркие платья и летом 2021.
Стилистка Зоя Панина показала в своем Instagram лучшие образы в бохо-стиле.
Но бохо - это не только и не столько про одежду. Это про самовыражение и про посыл миру. Именно поэтому, когда мы видим девушку-бохо, сразу понятно - творческий человек. Художница, наверное?
Сегодня бохо смело сочетает вещи, которые не могут ужиться ни в одном другом стиле.
Как одеться в бохо-стиле
1. Выбирайте яркие бохо-аксессуары, платки и шляпы, массивные украшения.
2. На каждый день выбирайте отдельные элементы этого стиля, не обязательно наряжаться в бохо с ног до головы.
3. Бисер, кожа, натуральные камни - неизменные спутники бохо-стиля.
4. Также отлично смотрится в лених нарядах микс фанк.
5. И, наконец, если хочется нарядиться в бохо-стиле, тут непременно нужны многослойность и / или рюши с воланами.
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Как нарядиться в бохо-стиле (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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