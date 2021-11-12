Лилия Ребрик создала коллекцию одежды и сама примерила стильные наряды

Трудолюбию и энергичности Лилии Ребрик можно только позавидовать - она не только ведет новости в прямом эфире на ТВ и играет в театре, а еще и пробует свои силы на модном поприще. Вместе с украинским брендом One by One артистка представила свою вторую совместную коллекцию "In love".
Стильные и элегантные образы из осенней капсулы продемонстрировала сама ведущая на своей странице в Instagram.
Лилия примерила базовые элементы гардероба, в которые вошли нежные платья, брючные костюмы, юбки пастельных цветов и эффектное разноцветное пальто.
"Поздняя осень – время хандры и осознание долгого ожидания тепла! А спасти от осенней грусти может только любовь! Поэтому каждая наша коллекция именно о ней. Каждая деталь одежды буквально дышит любовью: акцентные вышивки, пуговицы в форме сердец – все, чтобы потешить себя и не забыть, что после холодов обязательно становится тепло!" - написала Ребрик.
Коллаборация Лилии Ребрик и бренда One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры Лилии принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.
Напомним, ранее Лилия Ребрик высказалась о "страшном времени" и локдауне в Киеве.
Сама Ребрик уже перенесла коронавирус. В феврале она сообщила о своем диагнозе и провела две недели дома на самоизоляции. Тогда едущая жалоалась на сильную слабость и на время даже ушла из соцсетей.