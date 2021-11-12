Лилия Ребрик создала коллекцию одежды и сама примерила стильные наряды

Лилия примерила базовые элементы гардероба, в которые вошли нежные платья, брючные костюмы, юбки пастельных цветов и эффектное разноцветное пальто.

"Поздняя осень – время хандры и осознание долгого ожидания тепла! А спасти от осенней грусти может только любовь! Поэтому каждая наша коллекция именно о ней. Каждая деталь одежды буквально дышит любовью: акцентные вышивки, пуговицы в форме сердец – все, чтобы потешить себя и не забыть, что после холодов обязательно становится тепло!" - написала Ребрик.

Коллаборация Лилии Ребрик и бренда One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры Лилии принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.