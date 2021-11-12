Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Працьовитості і енергійності Лілії Ребрик можна тільки позаздрити - вона не тільки веде новини в прямому ефірі на ТБ і грає в театрі, а ще й пробує свої сили на модному терені. Разом з українським брендом One by One артистка представила свою другу спільну колекцію "In love".
Стильні та елегантні образи з осінньої капсули продемонструвала сама ведуча на своїй сторінці в Instagram.
Лілія приміряла базові елементи гардероба, в які увійшли ніжні сукні, брючні костюми, спідниці пастельних кольорів і ефектне різнобарвне пальто.
"Пізня осінь з уже голими деревами і пронизуючим вітром - час хандри і усвідомлення довгого, а інколи навіть просто нестерпного очікування тепла! І не кажіть, що це не так! А що врятує від осіннього суму? Відповідь однозначна - любов! Хочу вам представити нашу нову колекцію у колаборації з OneByOne - кожна деталь у ній саме про любов! Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець - все, щоб порадувати себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло!" - написала Ребрик.
Колаборація Лілії Ребрик і бренду One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери Лілії почали ділитися своїми враженнями в коментарях.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик висловилася про "страшний час" і локдаун в Києві.
Сама Ребрик вже перенесла коронавірус. У лютому вона повідомила про свій діагноз і провела два тижні вдома на самоізоляції. Тоді їдуча скаржилася на сильну слабкість і на час навіть пішла з соцмереж.