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Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Автор: Марина Настевич

Працьовитості і енергійності Лілії Ребрик можна тільки позаздрити - вона не тільки веде новини в прямому ефірі на ТБ і грає в театрі, а ще й пробує свої сили на модному терені. Разом з українським брендом One by One артистка представила свою другу спільну колекцію "In love".

Стильні та елегантні образи з осінньої капсули продемонструвала сама ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Лілія приміряла базові елементи гардероба, в які увійшли ніжні сукні, брючні костюми, спідниці пастельних кольорів і ефектне різнобарвне пальто.

"Пізня осінь з уже голими деревами і пронизуючим вітром - час хандри і усвідомлення довгого, а інколи навіть просто нестерпного очікування тепла! І не кажіть, що це не так! А що врятує від осіннього суму? Відповідь однозначна - любов! Хочу вам представити нашу нову колекцію у колаборації з OneByOne - кожна деталь у ній саме про любов! Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець - все, щоб порадувати себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло!" - написала Ребрик.

Колаборація Лілії Ребрик і бренду One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери Лілії почали ділитися своїми враженнями в коментарях.

  • Це ж пальто нестерпно прекрасне
  • Супер! Круто! Неймовірно красива!
  • Пальто дуже красиве
  • Рожеве плаття просто вау
  • Елегантність, краса, внутрішня гармонія присутні у кожному образі.
  • Красива і стильна колаборація!
  • Лілія саме така жінка, яка надихає - чудова колаборація і дуже насичена колекція вийшла
  • Краса в деталях
  • Дуже красиво! Ви Така молодець! Захоплююся Вами
  • Неймовірно красиві образи. Лілечка, ви шикарна
  • Пальто круте!
  • Сукні просто ідеальні

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик висловилася про "страшний час" і локдаун в Києві.

Сама Ребрик вже перенесла коронавірус. У лютому вона повідомила про свій діагноз і провела два тижні вдома на самоізоляції. Тоді їдуча скаржилася на сильну слабкість і на час навіть пішла з соцмереж.

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Лілія Ребрик