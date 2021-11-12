Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Лілія приміряла базові елементи гардероба, в які увійшли ніжні сукні, брючні костюми, спідниці пастельних кольорів і ефектне різнобарвне пальто.

"Пізня осінь з уже голими деревами і пронизуючим вітром - час хандри і усвідомлення довгого, а інколи навіть просто нестерпного очікування тепла! І не кажіть, що це не так! А що врятує від осіннього суму? Відповідь однозначна - любов! Хочу вам представити нашу нову колекцію у колаборації з OneByOne - кожна деталь у ній саме про любов! Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець - все, щоб порадувати себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло!" - написала Ребрик.

Колаборація Лілії Ребрик і бренду One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери Лілії почали ділитися своїми враженнями в коментарях.