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Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

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Суббота 28 августа 2021 10:24
Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Уже через несколько дней наступит осень, и многие женщины задаются вопросом, какую же обувь покупать на сезон.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram, какая обувь будет самой модной осенью 2021 и показала актуальные варианты.

Чек-лист обуви на осень 2021:

Пока не очень холодно - носим туфли, с ремешком на пятке, с небольшим каблуком, балетки с квадратными и острыми носами, лодочки, лоферы и брогги как на классической подошве, так и на массивной. Обувь на платформе уже заняла лидирующую позицию у модниц, у некоторых брендов появилась обувь на танкетке. Самые смелые носят с ярким носком.

Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

Ботинки с узкой голенью, казаки, челси классические и на толстой подошве, ботинки со шнурками в армейском стиле, ботинки с квадратными носами.

Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

Приспущенные сапоги с широким голенищем/гормошки, трубы, жокейские сапоги как на тонкой, так и на тракторный подошве, в стиле 70-х, когда похолодеет.

Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

Ботфорты на толстой подошве, в обтяжку и даже с широким голенищем. Ботфорты на каблуке и супер длинные, до половины бёдер.

Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

Отдельно напишу про обувь с нестандартным каблуком, тоже в лидерах, чем необычнее каблук, тем интереснее.

Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

Меховая обувь, унты - это больше к холодной осени и к зиме.

Кеды и кроссовки базовые, нейтрального цвета, больше подойдут подо все. Можно на небольшой платформе и не очень массивные.

Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Напомним, ранее стилист предложила универсальный набор вещей для школы или универа.

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