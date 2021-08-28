ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Новость на русском →
Субота 28 серпня 2021 10:24
Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Вже через кілька днів настане осінь, і багато жінок задаються питанням, яке ж взуття купувати на сезон.

Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram, яка взуття буде наймоднішим восени 2021 і показала актуальні варіанти.

Чек-лист взуття на осінь 2021:

Поки не дуже холодно - носимо туфлі, з ремінцем на п'яті, з невеликим каблуком, балетки з квадратними і гострими носами, човники, лофери і броггі як на класичній підошві, так і на масивній. Взуття на платформі вже зайняло лідируючу позицію у модниць, у деяких брендів з'явилося взуття на танкетці. Найсміливіші носять з яскравим носком.

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Черевики з вузькою гомілкою, козаки, челсі класичні і на товстій підошві, черевики зі шнурками в армійському стилі, черевики з квадратними носами.

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Приспущені чоботи з широкою халявою/гормошки, труби, жокейські чоботи як на тонкій, так і на тракторній підошві, в стилі 70-х, коли похолоднішає.

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Ботфорти на товстій підошві, в обтяжку і навіть з широкою халявою. Ботфорти на підборах і супер довгі, до половини стегон.

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Окремо напишу про взуття з нестандартним каблуком, теж в лідерах, чим незвичніше каблук, тим цікавіше.

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Хутряне взуття, унти - це більше до холодної осені і до зими.

Кеди і кросівки базові, нейтрального кольору, більше підійдуть під все. Можна на невеликій платформі і не дуже масивні.

Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Нагадаємо, раніше стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універу.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото
Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото