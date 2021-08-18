Что надеть на учебу: стилист предложила универсальный набор вещей для школы или универа

Совсем скоро наступит осень и начнется учеба в школах и университетах. Пора задуматься о гардеробе для студенток и старшеклассниц, чтобы было модно и удобно.

Эксперт составила пример базового гардероба, который можно взять за основу при подготовке к учебному году.

⠀

Полякова отметила, что такой небольшой набор вещей очень универсален и дает множество разнообразных образов. Если и вы подберете вещи таким образом, что каждая с каждой будет сочетаться, то получится действительно функциональный гардероб.

⠀

Учитывайте особенности фигуры и внешности. Может быть, ваш выбор юбка длины миди? Пожалуйста! Не любите высокое горло? Выберите круглый вырез! Не нравятся лоферы? Выберите балетки или туфли на небольшом каблуке. Вариантов масса!

Рубашки выбирайте из достаточно плотной непросвечивающей ткани, без декора, с отложным воротником. Свитер можно приобрести плотной вязки, но не супер объемный.

Из сумок выбирайте шопер или сумку-тоут. Структурированная и базового цвета – идеально подойдет к любому образу.

Кроме того, если позволяет дресс-код, то из обуви можно выбрать лоферы на массивной подошве и без лишнего декора.

В холодное время года можно приобрести кардиган и носить его поверх рубашек. Выбирайте плотной вязки, базового цвета и с пуговицами.

Брюки лучше взять прямого, немного свободного кроя и темного цвета. Можно также выбрать в клетку или полоску.

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)