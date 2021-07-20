Лучше не делайте так: Андре Тан назвал пять способов выглядеть старомодно

Сейчас в тренде так много винтажных вещей, что сложно понять, какая из них сделает весь образ "старомодным".

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что есть, как минимум, пять способов выглядеть неактуально, словно ты только что из нулевых.

Как не нужно одеваться, если хочешь выглядеть стильно

Носи короткую косуху

Первый вредный совет номер один. На самом деле, короткая облегающая куртка сейчас не в тренде, к тому же, в ней неудобно. Выбирайте оверсайз-куртки и рукава-буфы.

Выбирайте фактурную кожу

На самом деле стоит носить только гладкую и блестящую кожу, эксперименты с фактурой остались в прошлом.

Носите только черное

На самом деле стоит экспериментировать с цветами, яркие образы - рулят. Зацикливаться только на черном - уже не модно.

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Носить кожанку с джинсами скинни

Конечно же, не стоит так делать! С кожаной курткой отлично смотрятся кюлоты.

Носите только одну кожаную вещь

На самом деле сейчас можно комбинировать в одном образе много кожаных вещей сразу, теперь это стильно!

Мы в 2021-м! Можно смело сочетать кожу с кожей (фото: instagram.com/andre_tan_official)