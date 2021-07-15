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Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Новина українською →
Четверг 15 июля 2021 18:08
Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела В платье-ночнушке можно куда угодно - хоть в ресторан, хоть на прогулку (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Разгуливать в комбинации за пределами спальни в 2021 стало абсолютно нормальным явлением. Пижамный стиль давно ворвался на улицы города, так что в ресторан в ночнушке - тоже можно.

Об этом рассказала в своем блоге в Instagram Зоя Панина.

Платье-ночнушка, другими словами - платье-комбинация - это идеальная летняя униформа! Легкая и нежная, она не сковывает наши движения и охлаждает нежными прикосновениями. А еще она отлично подходит для путешествий, так как занимает минимум места в чемодане - перегруз нам не грозит.

С чем носить - вопрос не станет, на выходе вы получите миллион разных образов, которые удивительно фотогенично смотрятся в Instagram.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сиделаВ таком платье вы будете звездой на любой вечеринке (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Как выбрать и как носить платье-комбинацию

Первым делом обратите внимание на ткань. Она не должна мяться, просто оттого, что вы присели в кафе.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Летом 2021 выбирайте модели без лишних деталей, минимализм - в тренде.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Это платье потребует практически идеальных форм, так что оцените себя в примерочной слегка критически - если вам не нравится ваш вид на все сто, выбирайте более плотную ткань.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Такое платье можно носить с жакетом или рубашкой.

Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Не забывайте про изысканные аксессуары.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Вариант на каждый день - не бойтесь миксовать платье с привычными вещами, например, футболками.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Как выбрать и носить платье-комбинацию (фото: instagram.com/ya_zoya)

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