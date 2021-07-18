Пакуем чемоданы: стилист подсказала, какой минимум вещей точно взять с собой на море
На море обычно мало что нужно из вещей (фото: instagram.com/sarasampaio)
Собираясь на море, мы обычно складываем в чемодан чуть ли не содержимое всего шкафа. И уже в отпуске понимаем, что не воспользовались и половиной из того, что тащили собственноручно в другую страну или на другой конец Украины.
Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram назвала, какие вещи точно пригодятся в отпуске на море.
Минимальный набор одежды на море
- Два купальника, один - на вас, другой, постиранный, пока что сохнет.
- Платье изо льна - и на жару, на пляж, и в ресторан на ужин теплым вечером.
- Парочка светлых футболок, маек. Отлично смотрятся на слегка загоревшем теле.
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Кроп-топ всегда пригодится - и по номеру в отеле ходить, и за кофе утром выскочить.
- Льняная или хлопковая рубашка - спасе от солнечных ожогов, смотрится стильно и изысканно и с шортами, и с юбкой.
- Брюки изо льна - лучшее решение для отпуска, удобно, не жарко, кожа дышит.
- Джинсовые шорты - на пляж и на вечеринку.
- Аксессуары: шляпа, очки, украшения.
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Обычная сумка и сумка на пляж.
- Обувь: слипоны, сандали, шлепанцы.
Что взять из вещей на море (фото: instagram.com/tanya.myname)
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