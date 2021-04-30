Лучше умру, чем надену это: Виктория Бекхэм резко отозвалась о бренде Джастина Бибера

Виктория Бекхэм, получив подарок от певца, решила поэкспериментировать и разместила обувь с ярким мультяшным крокодилом у себя в сториз. Она добавила опрос для фанатов, интересуясь их мнением: будет ли она их носить.

Когда пришли результаты, она высказала свое истинное мнение: ни за что на свете она не стала бы носить такое. Вариант "нет" был около 57 процентов, и она написала: "Ну, это было близко! Думаю, я лучше умру, но все равно спасибо, @justinbieber". Позже Виктория добавил в своих сториз реплику, что "Бекхэмы все еще любят тебя, Джастин!".

Джастин и Хейли Бибер на Викторию не обиделись (фото: instagram.com/justinbieber)

Стоит отметить, что певец не стал никак комментировать произошедшее. А также, что вещи Бибера пользуются огромной популярность: данные кроксы далеко не просто купить, не то что получить в подарок.