Краще помру, ніж одягну це: Вікторія Бекхем різко відгукнулася про бренд Джастіна Бібера

Вікторія Бекхем, отримавши подарунок від співака, вирішила поекспериментувати і розмістила взуття з яскравим мультяшним крокодилом у себе в сторіз. Вона додала опитування для фанатів, цікавлячись їх думкою: чи буде вона їх носити.

Коли прийшли результати, вона висловила свою справжню думку: ні за що на світі вона не стала б носити таке. Варіант "ні" був близько 57 відсотків, і вона написала:" Ну, це було близько! Думаю, я краще помру, але все одно спасибі, @justinbieber". Пізніше Вікторія додала у своїх сторіз репліку, що "Бекхеми все ще люблять тебе, Джастін!".

Джастін і Хейлі Бібер на Вікторію не образилися (фото: instagram.com/justinbieber)

Варто відзначити, що співак не став ніяк коментувати подію. А також, що речі Бібера користуються величезною популярність: дані крокси далеко не просто купити, не те що отримати в подарунок.