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Лучшие стритстайл-образы на Неделе моды осень-зима 2022 в Копенгагене

Автор: Ольга Турчаникова

В Копенгагене сейчас проходит Неделя моды осень-зима 2022/23. А значит, ценители новых коллекций и любители продемонстрировать свои луки устремились туда.

Любуемся самыми яркими образами, которые засняли на улицах датской столицы фешн-фотографі Moeez Ali и Darrel Hunter.

Судя по всему, скандинавские фешн-любители по-прежнему не намерены сдаваться серости: главный тренд, который можно выделить среди посетителей Недели моды – яркие цвета. Многие гости составили многослойные образы из вещей с разноцветным принтом, дополнив все кричащими аксессурами всех оттенков радуги.

Коснулся он и верхней одежды: бомберы, дубленки и пальто сочных оттенков скандинавские модницы сочетают с кислотного оттенка обувью. Еще одна тенденция, о которой уже говорят все модные порталы – брюки-карго, которые были замечены на каждой второй посетительнице. Вдохновляемся!

Образы на Неделе моды в Копенгагене (фото: instagram.com/cphfw/Moeez Ali; instagram.com/modehunter)

Ранее мы писали, что беременная Рианна вступила в бьюти-битву с беременной Кайли Дженнер.

Также смотрите самые стильные образы Рианны и A$AP Rocky.

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