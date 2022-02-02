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Кращі стрітстайл-образи на Тижні моди осінь-зима 2022 в Копенгагені

Автор: Ольга Турчанікова

У Копенгагені зараз проходить Тиждень моди осінь-зима 2022/23. А значить, цінителі нових колекцій і любителі продемонструвати свої луки кинулися туди.

Милуємось найяскравішими образами, які зняли на вулицях данської столиці фешн-фотографі Moeez Ali та Darrel Hunter.

Судячи з усього, скандинавські фешн-любителі, як і раніше, не мають наміру здаватися сірості: головний тренд, який можна виділити серед відвідувачів Тижня моди – яскраві кольори. Багато гостей склали багатошарові образи з речей з різнобарвним принтом, доповнивши все кричущими аксесурами всіх відтінків веселки.

Торкнувся він і верхнього одягу: бомбери, дублянки і пальто соковитих відтінків скандинавські модниці поєднують з кислотного відтінку взуттям. Ще одна тенденція, про яку вже говорять всі модні портали – штани-карго, які були помічені на кожній другій відвідувачці. Надихаємося!

Образи на Тижні моди в Копенгагені (фото: instagram.com/cphfw/Moeez Ali; instagram.com/modehunter)

Раніше ми писали, що вагітна Ріанна вступила в б'юті-битву з вагітною Кайлі Дженнер.

Також дивіться найстильніші образи Ріанни і A$AP Rocky.

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