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Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022

Автор: Ольга Турчаникова

В прошлую пятницу в Нью-Йорке началась Неделя моды, и фешн-фотографы устремились на улицы, чтобы запечатлеть самых ярких представительниц фешн-движения.

В этот раз светские модники предстали в объективах Джесса Баумунга, Альдо Деканиза и Фила О.

Гости Недели моды продемонстрировали, что кожа, перья, кислотные оттенки, блестки и бахрома могут спокойно уживаться вместе и по-прежнему в тренде. Некоторые звезды стритстайла, впрочем, выделялись даже благодаря нейтральным лукам. Перед вами – самые эффектные образы NYFW.

Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке (фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

Также читайте про пары, которые встретили любовь на съемочной площадке.

Ранее мы писали, что 51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь и рассказала о материнстве.

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