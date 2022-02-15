Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022

В прошлую пятницу в Нью-Йорке началась Неделя моды, и фешн-фотографы устремились на улицы, чтобы запечатлеть самых ярких представительниц фешн-движения.
В этот раз светские модники предстали в объективах Джесса Баумунга, Альдо Деканиза и Фила О.
Гости Недели моды продемонстрировали, что кожа, перья, кислотные оттенки, блестки и бахрома могут спокойно уживаться вместе и по-прежнему в тренде. Некоторые звезды стритстайла, впрочем, выделялись даже благодаря нейтральным лукам. Перед вами – самые эффектные образы NYFW.
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