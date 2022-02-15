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Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022

Автор: Ольга Турчанікова

Минулої п'ятниці в Нью-Йорку почався тиждень моди, і фешн-фотографи кинулися на вулиці, щоб відобразити найяскравіших представниць фешн-руху.

Цього разу світські модники постали в об'єктивах Джесса Баумунга, Альдо Деканіза і Філа о.

Гості Тижня моди продемонстрували, що шкіра, пір'я, кислотні відтінки, блискітки і бахрома можуть спокійно уживатися разом і, як і раніше, в тренді. Деякі зірки стрітстайлу, втім, виділялися навіть завдяки нейтральним лукам. Перед вами – найефектніші образи NYFW.

Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку (фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

Також читайте про пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику.

Раніше ми писали, що 51-річна Наомі Кемпбелл вперше показала дочку і розповіла про материнство.

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