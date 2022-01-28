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Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов

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Париж, Пятница 28 января 2022 15:34
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов Гости Недели моды в Париже (фото: коллаж РБК-Украина; Acielle/StyleDuMonde)
Автор: Ольга Турчаникова

Недели моды интересны не только новыми коллекциями лучших модных домов. Ежегодно они собирают инфлюенсеров, знаменитостей, звезд шоу-бизнеса и просто любителей фешн, которые пользуются любой возможностью продемонстрировать свои луки. Которые порой выходят не хуже подиумных!

Предлагаем вдохновиться звездами стристайла, которых запечатлела известный мастер уличных фото Acielle.

В объективе талантливого фотографа – Дженнифер Коннелли, Кьяра Ферраньи, Кейт Дэвидсон Хадсон, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и многие другие.

Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образовЛучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов

Гости Недели моды в Париже (фото: Acielle/StyleDuMonde)

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