Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів
Тижні моди цікаві не тільки новими колекціями кращих модних будинків. Щорічно вони збирають інфлюенсерів, знаменитостей, зірок шоу-бізнесу і просто любителів фешн, які користуються будь-якою можливістю продемонструвати свої луки. Які часом виходять не гірше подіумних!
Пропонуємо надихнутися зірками стристайлу, яких відобразила відомий майстер вуличних фото Acielle.
В об'єктиві талановитого фотографа – Дженніфер Коннеллі, Кьяра Ферраньї, Кейт Девідсон Хадсон, Вітторія Черетті, Палома Ельсессер і багато інших.
Гості Тижня моди в Парижі (фото: Acielle / StyleDuMonde)
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