ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 28 січня 2022 15:34
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів Гості Тижня моди в Парижі (фото: колаж РБК-Україна; Acielle/StyleDuMonde)
Автор: Ольга Турчанікова

Тижні моди цікаві не тільки новими колекціями кращих модних будинків. Щорічно вони збирають інфлюенсерів, знаменитостей, зірок шоу-бізнесу і просто любителів фешн, які користуються будь-якою можливістю продемонструвати свої луки. Які часом виходять не гірше подіумних!

Пропонуємо надихнутися зірками стристайлу, яких відобразила відомий майстер вуличних фото Acielle.

В об'єктиві талановитого фотографа – Дженніфер Коннеллі, Кьяра Ферраньї, Кейт Девідсон Хадсон, Вітторія Черетті, Палома Ельсессер і багато інших.

Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образівКращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів

Гості Тижня моди в Парижі (фото: Acielle / StyleDuMonde)

Також раніше зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022, бо вони знову в тренді.

Раніше ми писали про 7 найзавидніших женихів з королівських сімей, які все ще в пошуку. Не гірше Гаррі!

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода
Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода