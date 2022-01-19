Любовь на грани: Рианна и дочь Мадонны снялись в праздничном кампейне белья

Отметим, что с брендом певицы Лурдес Леон работает не впервые, их активное сотрудничество началось в 2021 году, когда дочь Мадонны поучаствовала в показе марки Рианны.

По традиции, знаменитость представила новый кампейн за месяц до Дня святого Валентина, чтобы у всех желающих была возможность порадовать себя новым комплектом. В коллекцию вошли кружевные комплекты, пеньюары, боди, сетчатые колготки и чулки. Линейка уже доступна на официальном сайте Savage x Fenty.

Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон в новой кампании Savage x Fenty ко Дню святого Валентина (фото: Dennis Leupold for Savage X Fenty)

Также Рианна намерена выпустить праздничный набор V Day, в который войдут представленное боди и блеск для губ Gloss Bomb Heat.

33-летняя певица позировала в красном кружевном боди, колготках в сетку и бархатных босоножках, а а также в персиковом корсете и трусиках, в то время как 25-летняя Лурдес предстала в алом бра и стрингах в сочетании с накидкой в тон.

Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)

К слову, вскоре Рианна планирует открытие первого офлайн-бутика Savage x Fenty. Он расположится в Лас-Вегасе. Следом за ним певица откроет магазины в Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Филадельфии.