Любов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизни

Відзначимо, що з брендом співачки Лурдес Леон працює не вперше, їх активна співпраця почалася в 2021 році, коли дочка Мадонни взяла участь у показі марки Ріанни.

За традицією, знаменитість представила новий кампейн за місяць до Дня святого Валентина, щоб у всіх бажаючих була можливість порадувати себе новим комплектом. До колекції увійшли мереживні комплекти, пеньюари, боді, сітчасті колготки і панчохи. Лінійка вже доступна на офіційному сайті Savage x Fenty.

Ріанна і дочка Мадонни Лурдес Леон в новій кампанії Savage x Fenty до Дня святого Валентина (фото: Dennis Leupold for Savage X Fenty)

Також Ріанна має намір випустити святковий набір V Day, в який увійдуть представлене боді і блиск для губ Gloss Bomb Heat.

33-річна співачка позувала в червоному мереживному боді, колготках в сітку і оксамитових босоніжках, а а також в персиковому корсеті і трусиках, в той час як 25-річна Лурдес постала в червоному бра і стрінгах в поєднанні з накидкою в тон.

Ріанна презентувала нову кампанію білизняного бренду Savage x Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)

До слова, незабаром Ріанна планує відкриття першого офлайн-бутіка Savage x Fenty. Він розташується в Лас-Вегасі. Слідом за ним співачка відкриє магазини в Лос-Анджелесі, Х'юстоні і Філадельфії.