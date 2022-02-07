В магазине Louis Vuitton грабители подрались с покупателями

Неизвестные преступники ворвались в бутик Louis Vuitton в Нью-Йорке и украли дорогостоящие товары на глазах у сотрудников магазина и покупателей.
Видеозапись опубликовал кандидат на пост губернатора штата Роб Асторино (Rob Astorino) в Twitter.
Инцидент произошел в люксовом магазине, расположенном в торговом центре Westchester. На кадры попали двое злоумышленников, которые зашли в магазин и начали снимать с витрины дорогую продукцию. Пока между одним из воров, посетителями и сотрудниками бутика завязывалась драка, другому удалось сбежать из помещения с двумя сумками в руках.
На видео видно, что через некоторое время второй грабитель вырвался и сбежал, забрав с собой добычу. Если присмотреться то можно увидеть, что охранник торгового центра предпочел не вмешиваться в происходящее.
В настоящий момент личности воров не раскрыты, полиция ведет расследование по делу. Представители Louis Vuitton отказались комментировать ограбление.
Ранее мы писали о том, что специалисты назвали психологические особенности, которые мешают выбраться из бедности