У магазині Louis Vuitton грабіжники побилися з покупцями

Інцидент стався в люксовому магазині, розташованому в торговому центрі Westchester. На кадри потрапили двоє зловмисників, які зайшли в магазин і почали знімати з вітрини дорогу продукцію. Поки між одним із злодіїв, відвідувачами і співробітниками бутіка зав'язувалася бійка, іншому вдалося втекти з приміщення з двома сумками в руках.

На відео видно, що через деякий час другий грабіжник вирвався і втік, забравши з собою здобич. Якщо придивитися то можна побачити, що охоронець торгового центру вважав за краще не втручатися в те, що відбувається.

На даний момент особи злодіїв не розкриті, поліція веде розслідування у справі. Представники Louis Vuitton відмовилися коментувати пограбування.