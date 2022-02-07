RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У магазині Louis Vuitton грабіжники побилися з покупцями

Автор: Сергій Кулик

Невідомі злочинці увірвалися в бутік Louis Vuitton в Нью-Йорку і вкрали дорогі товари на очах у співробітників магазину і покупців.

Відеозапис опублікував кандидат на пост губернатора штату Роб Асторіно (Rob Astorino) в Twitter.

Інцидент стався в люксовому магазині, розташованому в торговому центрі Westchester. На кадри потрапили двоє зловмисників, які зайшли в магазин і почали знімати з вітрини дорогу продукцію. Поки між одним із злодіїв, відвідувачами і співробітниками бутіка зав'язувалася бійка, іншому вдалося втекти з приміщення з двома сумками в руках.

На відео видно, що через деякий час другий грабіжник вирвався і втік, забравши з собою здобич. Якщо придивитися то можна побачити, що охоронець торгового центру вважав за краще не втручатися в те, що відбувається.

На даний момент особи злодіїв не розкриті, поліція веде розслідування у справі. Представники Louis Vuitton відмовилися коментувати пограбування.

Раніше ми писали про те, що фахівці назвали психологічні особливості, які заважають вибратися з бідності

Читайте LITE в Google News