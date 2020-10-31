Макияж на Хэллоуин 2020: шикарные и простые варианты праздничного визажа

Известнейшие визажисты со всего мира к Хэллоуину подготовили настоящее разнообразие идей для вечеринок в этом году. В 2020 уже появились свои тренды для макияжа на праздник. Придумывая хэллоуинский образ, для вдохновения можно посмотреть, что в этом году предлагают популярные в Instagram мастерицы мейк-апа.

Легкие и яркие

Существует достаточно много ярких идей макияжа, абсолютно несложного в исполнении, но от этого не менее интересного. Например, для такого макияжа достаточно праймера, ярких теней и белой подводки. Также же можно сделать акцент на красных или черных оттенках.

Идея легкого макияжа на Хэллоуин (фото: instagram.com/celine_bernaerts)

Легкий макияж на Хэллоуин 2020 (фото: instagram.com/heathermoorhouse_)

Сломанная кукла

Такой образ – настоящий тренд этого года. С ним вы будете выглядеть небанально, и такой макияж требует даже меньше усердия и красок. Главный его атрибут – вата.

Кукольный макияж 2020 (фото: instagram.com/kristinefargerik)

Сломанная кукла – макияж на Хэллоуин (фото: instagram.com/katieholmesmakeup)

Сломанная кукла – макияж на Хэллоуин (фото: instagram.com/liittering_)

Жертва пластики

Оригинальный и относительно легкий мейкап на Хэллоуин – "стать" жертвой пластического хирурга. В художественном плане главная его составляющая – линии разметки, которые ставятся перед хирургическим вмешательством. Также используются пластыри, бинты, вата, чтобы подчеркнуть причастность образа к теме медицины.

Стоит отметить, что в основу часто берется "гламурный" макияж. Культурная основа выбора такого макияжа состоит в критике современных идеалов общества, которые приводят к смерти не только буквальной, но и стандартизации собственной внешности, мышления.

Жертва пластики – макияж на Хэллоуин (фото: instagram.com/katieholmesmakeup)

Макияж к Хэллоуину (фото: instagram.com/shannaschair)

Жертва хирурга – макияж на Хэллоуин (фото: instagram.com/michelle___wahl)

Среди других идей, как себя загримировать – поискать знаменитостей, на которых вы больше всего похожи по телосложению, росту и овалу лица. Также не стоит забывать об образах из фольклора, литературы, произведений искусства и даже фильмов ужасов.

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