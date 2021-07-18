Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви

Про то, что каблуки могут добавить рост - все в курсе. Но визуально удлинить ноги невысоким девчонкам - задача несколько иная. С этим справится и обувь на плоском ходу, главное, чтобы она была светлых, пастельных оттенков. Выбирайте классический острый носик и модели без контрастных ремешков. V- образные вырезы, будь то балетки или мюли, тоже визуально вытягивают ножки.





Если есть такая особенность ,как широкая щиколотка, то избегаем любых акцентов в этой зоне (ремешки, детали, контрастные цвета и т.д.). Обувь на плоском ходу с тонкой подошвой тоже лучше исключить‍.





Девушкам с широкими бедрами лучше выбирать устойчивый каблук. Обувь на плоском ходу на тонкой подошве будет не лучшим вариантом, в этом случае есть риск сделать низ приземистым.



Имея узкие бедра, отдавайте предпочтение изящной обуви на тонком каблуке (рюмочка, шпилька). Обувь с тонкой подошвой на плоском ходу в данном случае тоже подойдёт.





Если нужно визуально укоротить стопу, то выбираем классические туфли, балетки или мюли с тупым и закруглённым мыском, но с глубоким вырезом, вплоть до начала пальчиков.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)