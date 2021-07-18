Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття

Про те, що каблуки можуть додати зросту - всі в курсі. Але візуально подовжити ноги невисоким дівчатам - завдання дещо інше. З цим впорається і взуття на плоскому ходу, головне, щоб воно було світлих, пастельних відтінків. Вибирайте класичний гострий носик і моделі без контрастних ремінців. V-подібні вирізи, будь то балетки або мюлі, теж візуально витягають ніжки.





Якщо є така особливість, як широка щиколотка, то уникаємо будь-яких акцентів в цій зоні (ремінці, деталі, контрастні кольори і т.д.). Взуття на плоскому ходу з тонкою підошвою теж краще виключити.





Дівчатам з широкими стегнами краще вибирати стійкий каблук. Взуття на плоскому ходу на тонкій підошві буде не кращим варіантом, в цьому випадку є ризик зробити низ присадкуватим.

Маючи вузькі стегна, віддавайте перевагу витонченому взуттю на тонкому каблуці (чарочка, шпилька). Взуття з тонкою підошвою на плоскому ходу в даному випадку теж підійде.





Якщо потрібно візуально вкоротити стопу, то вибираємо класичні туфлі, балетки або мюлі з тупим і заокругленим миском, але з глибоким вирізом, аж до початку пальчиків.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)