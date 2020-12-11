Вся в маму: Хайди Клум с 16-летней дочкой снялись в дерзкой фотосессии для Vogue

Хайди Клум стала участницей очаровательной съемки от известного глянцевого журнала Vogue Germany, снявшись вместе со своей 16-летней дочерью Лени. Это первая обложка юной красавицы, которая, похоже, намерена пойти по маминым стопам.

"Я уверена, что тебя ждут захватывающие приключения. Vogue - это лучший способ начать карьеру мечты. И даже если мне будет немного трудно отпустить тебя в этот мир, я всегда буду делать все, чтобы ты была счастлива и чтобы твои мечты сбылись. Я горжусь тем, что я твоя мама", - написала Клум в посте, где показала общее фото.

Дебютная обложка Лени (фото: instagram.com/heidiklum)

На обложке обе красавицы примерили стильные костюмы в одной цветовой гамме. Хайди - с бордовым пиджаком и синими брюками, а Лени - наоборот. Длинные светлые волосы, легкий натуральный макияж - выглядят мама и дочь одинаково стильными и просто очаровательными. Хайди также выложила в сеть видео, на котором они позируют в черно-белых соблазнительных образах.

Хайди и Лени просто взорвали сеть (видео: instagram.com/heidiklum)

"Это нечто особенное для меня! Спасибо, что дали этому случиться", - написала юная красавица. "Я люблю тебя, моя сладкая Лени", - не могла сдержать эмоций сама Хайди. "Так невероятно великолепно", "Это нечто", "Вы такие красивые", "Вся в маму", "Вау, это что-то", "Поздравляю", - присоединились многочисленные фолловеры звездной семьи.

Ранее мы писали, что Хайди Клум демонстрирует совершенное тело в смелом наряде.