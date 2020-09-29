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Маша Ефросинина в полностью прозрачном платье за 14 300 грн взбудоражила соблазнительными танцами

Новина українською → Вторник 29 сентября 2020 11:48
Маша Ефросинина в полностью прозрачном платье за 14 300 грн взбудоражила соблазнительными танцами Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая удивила появлением в кружевном прозрачном вечернем туалете

Маша Ефросинина не часто выходит в свет и посещает вечеринки, но каждое ее появление на мероприятии – модная сенсация. Она умеет покорить публику выбором наряда и аксессуаров и блистать, приковывая взгляды. Так, ведущая поделилась в Instagram фото и видео в неожиданном провокативном образе.

Маша выбрала соблазнительное и эффектное черное кружевное прозрачное платье от бренда DRESSTOIMPRESS дизайнера Ольги Слонь с разрезом сзади и лентами-завязками на шее, а также подкладкой, имитирующей белье, и декоративными пуговицами спереди. Стоимость впечатляющего провокационного наряда – 14 323 грн.

Ведущая дополнила лук массивными свисающими серебряными сережками и босоножками с тонким ремешком на щиколотке. Она собрала волосы в хвост и сделала простую , но эффектную прическу и не слишком броский макияж с акцентом на глаза.

Телеведущая не только с удовольствием позировала, а также устроила соблазнительные танцы под одобрительные возгласы гостей.

Маша Ефросинина в полностью прозрачном платье за 14 300 грн взбудоражила соблазнительными танцами

Фото: spazio.ua

Поклонники Маши пришли в восторг от ее появления на светской вечеринке в столь смелом образе. "Ох, ракета, Марийка", - подписала кадры дизайнер Ольга Слонь.

  • Очень красивая
  • Фигура
  • Маша, какая Вы красавица! ІИ этот наряд выгодно подчеркивает фигуру
  • Зажигалочка
  • Божественна
  • Какой шикарный образ
  • Необычно, не ожидали такой наряд, приглянулся он ,красивый!
  • Очень круто
  • Просто шикарная
  • Неотразимы

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассекретила, в каком образе муж считает ее самой сексуальной.

Кстати, Маша Ефросинина вызвала фурор фото в прозрачном нюдовом топе и эффектном брючном костюме.

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